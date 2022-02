La poderosa Georgina Rodríguez llegó hasta la portada de prestigiosa revista de economía

Georgina Rodríguez es tema de conversación en el 'viejo continente' por estos días, ya que ingresó a una selecta lista de mujeres poderosas y con bastante dinero.

Es la española con más seguidores de todo el mundo y, la prestigiosa revista 'Forbes', la puso como portada de la última versión de su revista, que es leída por millones de personas.

"Georgina, lo que enseña y esconde la mujer de los 40 millones (de seguidores). ¿Qué hay detrás de la 'influencer' española con más seguidores del mundo? Conoce toda su historia en el nuevo número de ForbesW", resaltaron en la publicación.

"Georgina no es como los demás. Al menos, no como la mayoría. Para los que aún no hayan visto la serie de no ficción de Netflix, Soy Georgina, en él se muestra a lo largo de seis capítulos cómo es su vida", resaltaron en la revista.