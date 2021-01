La polémica no faltó tras la fiesta de cumpleaños del hijo de Fredy Guarín y Sara Uribe

Es evidente que tanto el futbolista Fredy Guarín, del registro de Millonarios, y la modelo y presentadora Sara Uribe siempre llaman la atención por cada una de sus actividades profesionales y por su vida personal. El último episodio que Guarín y Uribe dejaron conocer en las redes sociales fue la concurrida fiesta de la celebración del cumpleaños número dos de Jacobo, hijo producto de la relación sentimental que tuvieron los dos reconocidos personajes.

La pomposa celebración del cumpleaños del hijo de Fredy Guarín: un circo para la fiesta

La fiesta de Jacobo se realizó en un circo y a la misma asistieron familiares y amigos de la pareja, despertando todo tipo de comentarios en redes luego de ver las fotos y videos, especialmente publicados por Uribe.

Y precisamente, Sara explotó en la noche del lunes y mientras realizaba una transmisión en vivo cuando le preguntaron sobre quién había costeado semejante festejo.

"Esa pregunta es frecuente en este momento. Si la pagó el papá, si la pagué yo, si me la pagó un mozo, la moza, una novia, la abuela, el abuelo, el tío...¿A quién le importa?...A usted que no fue, porque fue una fiesta 'recuca', eso no se ve sino en Disney", dijo con vehemencia Sara Uribe, quien agregó que es libre de hacer lo que le "venga en gana", pese a los críticos que nunca faltan.

En el caso de Guarín, solamente se han conocido un par de fotografías en su cuenta de Instagram junto a Jacobo, sus padres y hermanos, y su hijo mayor Daniel.