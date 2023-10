La Selección Colombia y las musas de su inspiración: las bellas parejas de nuestras figuras

La Selección Colombia se prepara para enfrentarse a su homóloga de Uruguay en juego válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, partido que tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla a las 2:30 de la tarde.

Las figuras del combinado nacional se han mantenido en constante concentración y entrenamiento de cara a este importante partido y con la motivación que siempre ejerce la hinchada 'tricolor', buscarán lograr el resultado y llevarse los tres puntos en condición de local.

Sin embargo, los hinchas no son la única fuente de inspiración para los 'cracks' colombianos, pues muchos de ellos están muy bien acompañados de las más bellas mujeres, quienes les dan ese aporte extra de cara a mejorar su rendimiento en los terrenos de juego.

Conozca a las bellas parejas de los jugadores de la Selección Colombia.

Cindy Álvarez García - Esposa de Matheus Uribe

Publicidad

Cindy Álvarez García es la esposa de Matheus Uribe con quien tienen dos hijos, Antonia y Esteban. Fue primera princesa en Señorita Antioquia y ha participado en varios concesos de belleza. Igualmente, es modelo, presentadora y empresaria.



Daniela Múnera - Esposa de Leonardo Castro

Publicidad

Daniela Múnera es la esposa de Leonardo Castro, delantero de Millonarios, con quien tiene dos hijos. Múnera está dedicada al modelaje siendo imagen de varias marcas de ropa interior. Igualmente, destaca por sus dotes en el baile, pues a través de su cuenta de Tik Tok, sorprende a sus seguidores con sus coreografías, aparte de varias rutinas de ejercicio y algún que otro 'Trend'.



Hemilly Vanegas - Esposa de Wilmar Barrios

Hemilly Vanegas es la esposa de Wilmar Barrios con quien tiene tres hijos, dos niñas y un niño.



Karin Jiménez - Esposa de Santiago Arias

Publicidad

Karin Jiménez es la esposa de Santiago Arias. La modelo empezó su carrera como influencer en 2016 haciendose un nombre en las redes sociales mostrando momentos cotidianos de su trabajo como modelo a traves de las redes sociales. Kiménez ha logrado participar en concursos como el Reinado nacional de Ganadería en el 2012, fue princesa en concurso para señorita Huila y concursó en el Reinado Nacional del Mar

Con el futbolista, con el que mantiene una relación de más de 10 años, tiene tres hijos.



Tatiana Gómez - Esposa de Frank Fabra

Publicidad

Tatiana Gómez es la esposa de Frank Fabra. Es modelo y en sus redes sociales se dedica sobre todo al tema Fitness. En un principio, Tatiana se negó a salir con Fabra debido a que no quería relacionarse con un jugador de fútbol. "Las cosas surgieron por Instagram. Yo estaba conociendo la aplicación, le di like a una foto de Frank. Él me escribió por interno, pero mucho después fue que nos vimos, porque al principio yo no quería tener nada con un futbolista", contó en alguna ocasión.



Daniela Reina - Esposa de Dávinson Sánchez

Daniela Reina es la esposa de Dávinson Sánchez. Curiosamente se conocieron desde su época de adolescentes y actualmente es gerente de negocios.



Geraldine Ponce - Esposa de Luis Díaz

Publicidad

Geraldine Ponce es la prometida de Luis Díaz, con quien tiene dos hijos. Ambos se conocen desde que son adolescentes. De hecho, Ponce y Díaz mantienen su relación desde que el guajiro jugaba en el Barranquilla FC y recientemente se comprometieron a matrimonio.



Ana Caicedo - Esposa de Rafael Santos Borré

Ana Caicedo es la esposa de Rafael Santos Borré. Es periodista deportiva egresada de la Universidad de Palermo. Con el futbolista tiene una hija llamada Guadalupe.