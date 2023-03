Las 41 hinchas del Deportes Tolima que se juegan su Liga apoyando al vinontinto y oro

En la Liga del fútbol profesional colombiano no solamente son actores y protagonistas los técnicos, los jugadores o los árbitros. También, en el caso del Deportes Tolima, el equipo que dirige Hernán Torres cuenta con un apoyo adicional de su grupo de porristas, que en cada una de las fechas en el estadio Murillo Toro están listas para avivar al 'vinotinto y oro'.

Son 41 integrantes, todas seguidoras del club y que también semanalmente cumplen con sus prácticas para preparar las coreografías, llevar un solo ritmo y dar la mejor imagen en el escenario deportivo, en medio de los juegos del fútbol profesional colombiano.

Al respecto, en Gol Caracol contactamos a Paola Alejandra Cruz, la capitana de las porristas de los tolimenses, quien comenzó explicando que "todas somos hinchas del Tolima, mayores de edad, sabemos bailar, con buen estado físico y lo más importante es tener actitud, disciplina, educación, excelente presentación personal, disponibilidad de tiempo y puntualidad".

Para todas las integrantes los partidos del Tolima la cita es sagrada en el Murillo Toro y tienen bien estipulado un orden y logística estricto, tal y como lo comentó Cruz. Así resaltó que "para los juegos en casa, ingresamos al estadio dos horas antes de que empiecen los partidos, nos ubicamos y organizamos. Hacemos un breve ensayo y luego nos ubicamos en la tribuna para animar a nuestro equipo; al mediotiempo nos presentamos. Sin importar el resultado, siempre es grato estar en el estadio acompañando, con la fe intacta de que alcanzaremos la cuarta estrella".

Paola Alejandra Cruz, porrista del Deportes Tolima - Foto: cortesía Diego Vargas

Paola Alejandra Cruz, quien es profesora de inglés, también compartió ese sentimiento por el club de sus amores, algo que viene de familia, y ese liderazgo que ha tomado. "Soy capitana del equipo hace 10 años, estoy en el grupo hace más de 15 y desde que mi papá me llevó por primera vez a ver al Tolima, me hice hincha; ahora que él no está, siento que el estadio sigue siendo el lugar donde podemos seguir conectando ya que él era un hincha de verdad, no se perdía ni un partido. Es un orgullo para mi representar los colores de mi departamento", finalizó.