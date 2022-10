Las confesiones de la pareja de Zlatan Ibrahimovic: "No es fácil vivir con él"

Bien es sabido que Zlatan Ibrahimovic, en la actualidad en las filas del AC Milan, de Italia, es todo un personaje no solamente por sus buenas actuaciones en los terrenos de juego y por sus goles, sino también por su arrolladora personalidad y hasta por sus declaraciones reconocidas por el exceso de confianza en sus condiciones futbolísticas, que en muchas oportunidades han sido motivo de polémica.

Además de eso, según se reconoce en la prensa europea, es muy poco lo que se conoce de su vida privada. Sin embargo, en las últimas horas la que apareció para hablar del famoso 'Ibra' fue

Helena Seger, su compañera sentimental desde hace años y con quien tiene dos hijos de nombres

Maximilian y Vincent.

Seger, quien es modelo sueca, contó detalles de cómo se conocieron y hasta de la forma como han llevado los años juntos.

"Él había estacionado mal su Ferrari en Malmö. Lo había hecho de una manera que impedía que mi Mercedes saliera. Arremetí bruscamente contra él, pero vio algo que me gustó", contó inicialmente la rubia, que le lleva once años de diferencia en edad al reconocido atacante, en una entrevista con 'Elle' y en la que destapó otros temas más. Con ese coincidencia empezó la historia de amor, que aún los mantiene juntos y con una relación que ha crecido con el paso de los años.

De esa manera, Seger agregó que "no es fácil vivir con él, pero lo admito, tampoco lo es conmigo misma. Creo que me gusta Zlatan porque lo enfrento, yo también tengo un historial importante y he construido mi carrera con mucho sacrificio".

Una de las preguntas que surgió en la misma nota tuvo que ver con las razones por las que no han ido al altar, algo que sí han hecho otras estrellas del fútbol mundial con mucha pompa y que se han convertido en todo un acontecimiento para los medios de comunicación y los propios seguidores.

"Casarme podría perturbar mi sentido de independencia. No quiero que me etiqueten simplemente como la esposa de un jugador o la ganadora de un concurso de belleza. Creo que la gente no sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado", finalizó

Helena Seger, la mujer detrás de un jugador que ya acumula una amplia carrera deportiva y que ya acumula más de 20 años vestido de cortos en países como Suecia, donde hizo su debut profesional, Países Bajos, Italia, España, Francia, Estados Unidos y también en Inglaterra.