Las confesiones deportivas de Shannon de Lima y la actividad que la tiene obsesionada

"Aquí tomando clases de paddle. Estoy obsesionada. Luego les subiré videos de mis partidos", escribió la bella Shannon de Lima, quien encontró un deporte que tiene similitudes con el tenis, con una raqueta más pequeña y un campo reducido, una buena opción para estar en forma física.

"Prometo que si lo intentan quedarán tan pegados como yo. Con esto no volveré al gym jamás", agregó la venezolana, que, como es costumbre, tuvo miles de me gusta en su publicación en redes sociales, en los que no faltaron también los comentarios relacionados con James Rodríguez, su novio jugador del Real Madrid.