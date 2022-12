Las confesiones sexuales de la novia de Rio Ferdinand, en tiempos del coronavirus

El exfutbolista inglés enviudó y desde hace un buen tiempo comenzó una nueva relación amorosa. Su pareja habló de ciertas intimidades que se viven en su casa.

Ferdinand tuvo un duro momento personal hace cinco años cuando falleció Rebecca, su primera esposa y con quien tuvieron tres hijos. Sin embargo, el exjugador de Manchester United y de la Selección Inglaterra volvió a encontrar el amor y entabló una nueva relación sentimental con Kate.

Publicidad

Y precisamente ella concedió una entrevista, en la que dejó en evidencia las charlas que en cuarentena ha tenido con Lorenz, Tate y Tia, los tres hijos de Ferdinand.

Wanda Nara mostró su cuerpazo, luciendo un vestido de baño y con una vista envidiable

Uno de ellos me dijo: ’No vas a tener sexo mientras estemos en casa, así que creo que tendrás en octubre’. Me quedé… ‘¡No me podía creer que tuviera esa conversación!”, dijo la mujer de 28 años, en declaraciones reproducidas por 'Mundo Deportivo'.

"Todo esto porque es proyecto de Ferdinand y Kate tener un bebé. Las conversaciones se han vuelto un poco explícitas con los niños. Están diciendo todo el rato: ‘¿Cuándo lo vas a hacer, entonces?’ Es tan divertido”, finalizó ella.

Publicidad