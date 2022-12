Lejos del fútbol: vea el talentoso hijo de Fredy Guarín, que se dedica a la música urbana

Fredy Guarín anda alejado del fútbol y de las redes sociales, mientras resuelve problemas familiares sufridos hace unas semanas. Sin embargo, el que sí ha estado ha estado activo es su hijo, Daniel.

El primogénito del boyacense, producto de su relación con Andreina Fiallo, decidió no irse por el camino del fútbol, sino que se inclinó por la música. 'Danno', como se hace llamar en redes, está incursionando en el género urbano y hace pocos días hizo un 'canto por Colombia'.

“Esto va para todos los colombianos. Que el mundo se entere de lo que está pasando”, escribió Daniel, con motivo del paro nacional que se vive por estos días en el país.

“2005 en 'Medallo', un 14 de mayo, nació el Danno, que soy yo. En un país sin rencores, todo lleno de amores, que chimba Colombia, decía yo. Me doy cuenta que no, porque asesinan corazones sin temor. El pueblo grita que no más por favor, pero ni siquiera entienden que no, es no”, suena la canción del hijo del exjugador de Porto e Inter de Milán.