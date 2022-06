James Rodríguez siempre se le ve bien acompañado, con amigos de otros deportes, con personas de la farándula colombiana y en esta ocasión la persona que habló de él fue Lina Tejeiro.

La reconocida y bella actriz de nuestro país se refirió al futbolista cucuteño, de quien afirmó es muy buen amiga, desde hace ya muchos años.

En el canal de YouTube de Tejeiro se pudieron escuchar las palabras de elogio para Rodríguez Rubio, y no escondió que le parece atractivo.

“Somos muy amigos, hace muchos años, la gente no lo sabe, desde que él estaba en el Porto o antes. Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un’ berraco’, echao’ pa’ lante. Excelente papá”, afirmó de entrada sobre su relación con el ‘10’ de la Selección Colombia.

Luego, entre risas, Lina Tejeiro mencionó que le parece atractivo, y hasta se animó a un chiste con el tema de los goles.

“Muy guapo por cierto, al James lo que es del James, el chino mete buenos goles, que venga y me meta uno, no mentiras ”, dijo entre risas.

Para finalizar, y elogiándolo más, la reconocida actriz colombiana mencionó que no cree que tendría alguna relación amorosa con Rodríguez Rubio.

“Es muy inteligente, valoro mucho nuestra amistad, solo somos amigos, y si pues nace algo más, no me enojo, no mentiras (risas). Justamente por estos días estuvo en Colombia, acabamos de vernos, parchar, pero de ahí a que pase algo más serio, si no ha pasado en tantos años ya no pasará hoy en día, es solo una amistad”, concluyó Lina Tejeiro.