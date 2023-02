Linda Caicedo fue enmaicenada; así le festejaron sus compañeras de Selección Colombia su cumpleaños

Linda Caicedo está de pláceme, este miércoles 22 de febrero celebra un nuevo cumpleaños. La talentosa jugadora de la Selección Colombia cumple 18 años, la mayoría de edad, y además de ser felicitada por sus familiares y seres queridos, también recibió los mejores deseos por parte de las futbolistas de la 'tricolor' femenina de mayores, que hasta el martes anterior se quedó con el subcampeonato en la W Revelations Cup, disputado en México.

La habilidosa delantera 'cafetera' no podría pasar una fecha tan especial para ella desapercibida y eso mismo pensaron sus amigas y compañeras del combinado patrio, quienes no dudaron en hacerle un agasajo a Caicedo Alegría de una forma muy particular. El momento fue captado en video y compartido por la propia Linda en sus redes sociales personales.

Y es que en el corto videoclip se observa como Katherine Tapia, arquera del combinado femenino, sujeta a Linda, mientras que las otras integrantes del plantel preparan el momento indicado para llevar a cabo el plan; posteriormente Linda fue enmaicenada en todo el cabello y rostro, también le partieron un par de huevos en su cabeza. ¡Fue un momento bastante gracioso, al estilo Carnaval de Barranquilla!

Obviamente, Caicedo tomó todo con buen humor y en su posteo del video agregó la siguiente frase: "Y llegaron los 18, jajaja. Gracias banda".

Publicidad

Este es el video compartió la futbolista de nuestro país en sus redes sociales:

Linda Caicedo Alegría es una de las deportistas de nuestro país más destacadas en el último tiempo por su gran 'desparpajo' dentro de los campos de juego, su habilidad con el balón y también por su gran definición frente a la portería rival.

Publicidad

Todos esos atributos con la pelota, hicieron que varios clubes de Europa la tuvieran en la mira, pero finalmente Linda se decidió por fichar por el Real Madrid femenino, que marcha segundo en la competencia 'ibérica', por detrás del Barcelona Fútbol Club.