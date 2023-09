Lío y escándalo de Víctor Cantillo en Brasil: todo por un video comprometedor en redes sociales

El mediocampista Víctor Cantillo lleva un buen tiempo en el fútbol brasileño, más precisamente vistiendo los colores de Corinthians. El colombiano es noticia este viernes por un video que se filtró en las redes sociales y que comprobaría su infidelidad.

El video, que ya es viral, fue publicado en 'Kwai y en él se aprecia a una mujer con una bata rosada grabándose al frente de un espejo en la que sería la casa del volante del Corinthians. La evidencia que prueba que es el hogar de Cantillo, son las fotos del jugador junto a su familia, las cuales se aprecian en las imágenes.

“¿Y esta traición? El jugador del Corinthians, Cantillo, no se preocupó mucho por llevarme a su casa con todo lo de su esposa“, es el largo mensaje que publicó la mujer junto al video. Resulta, que, según el portal 'Revista Quem', se trata de la DJ DJ Monaliny Soares.

Parabéns Cantillo! Levando amante pra dentro da casa da sua família seu lixo! Jogador burro tem mais que se fuder msm ! pic.twitter.com/pwNNAfiigs — Pépe (@pewdiepep) September 22, 2023

El mencionado medio se puso en contacto con la artista y ella confirmó todo. “Es reciente. Ella (su esposa) estaba de viaje, así que Víctor y yo nos quedamos en su apartamento“.

Soares cuenta con 448 mil seguidores en la red social Instagram y cuanta con fotos tanto en su rol de DJ como también de modelo.

Publicaciones de Soares en Instagram. Instagram de DJ Monaliny Soares.

De esta manera, solo queda esperar si Cantillo se pronuncia al respecto o incluso si su esposa Geraldine Pineda también hace eco sobre este video que deja mal parado al exJunior de Barranquilla.

¿Cómo le ha ido a Víctor Cantillo en la presente temporada del Brasileirao?

En la máxima división del balompie brasileño, el colombiano no ha tenido mayor continuidad, de hecho, no suma ninguna titularidad. Registra seis juegos como suplente, ingresando tan solo en tres de ellos. 86 minutos es el acumulado de juego que tiene y no ha marcado goles ni ha recibido tarjetas amarillas.