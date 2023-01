Lionel Messi causó furor en las redes sociales por el vestuario que usó para despedir el 2022

Lionel Messi no olvidará el 2022 porque logró hacer realidad el sueño que tenía desde niño: ser campeón con la Selección de Argentina de un Mundial de fútbol. 'La Pulga' lo hizo posible en Qatar 2022, donde la 'albiceleste' se impuso a su similar de Francia en la tanda de los penaltis en el estadio de Lusail.

El astro del fútbol mundial despidió el 2022 en compañía de sus seres queridos: su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Mateo, Thiago y Ciro. Fue por medio de sus plataformas digitales que Messi compartió unas fotografías en la que le ponía fin al 'año viejo'.

Publicidad

Pero en medio de las imágenes hubo una particularidad que llamó la atención y todo se trató del vestuario que utilizó el rosarino para despedir el año y darle la bienvenida al 2023.

Lo curioso del atuendo del futbolista, de 35 años, fue que optó por lucir un conjunto en tonos verdes y naranjas bastante informal. En realidad era una camiseta y una bermuda en satín, que muchos en las redes sociales catalogaron de una pijama.

Lo cierto es que este atuendo que se puso Lionel Messi para recibir el 2023 es de la marca Gucci y estaría valorado en unos 2.500 dólares, que en pesos colombianos serían más de 12 millones.

En las misma imágenes, también resaltó el vestuario de su esposa Antonela Roccuzo, quien vistió un pantalón largo de color blanco con monogramas y un crop top del mismo tono de la casa de moda, Balmain.

Publicidad

Antes de publicar dichas fotografías con el atuendo particular, Lionel Messi también había compartido en su red social de Instagram unas emotivas palabras para despedir el 2022. En las mismas agradeció a sus familiares y seres queridos por no dejarlo caer y siempre apoyarlo, pese a todo.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", dice una parte de las frases que escribió 'La Pulga'.

Publicidad

A renglón seguido, Messi escribió lo siguiente: "También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño".