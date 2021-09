Lionel Messi, entre el acoso de sus seguidores y la búsqueda de casa en París

Más allá de todo el 'boom' que ha generado la llegada de Lionel Messi al PSG, detrás existe todo un proceso que vive el astro argentino y que trascendió según algunas declaraciones hechas por Ángel di María.

“Cuando Leo viene a cenar, siempre hay motos o coches cerca. No es fácil. Ahora, con Leo, no tenemos a donde ir", habría dicho 'Angelito', en declaraciones reproducidas por medios como 'The Sun' y 'Olé'.

Además de la atracción que representa Messi, desde el club siguen en la tarea de encontrarle una casa para que vida junto a Antonella, y sus tres hijos Thiago, Matteo y Ciro.

Por ahora, la 'Pulga' sigue viviendo en una lujosa suite del 'Le Royal Monceau de París', en donde el alojamiento por una noche puede costar casi 3 millones de pesos.

La vida no es color de rosa para Lionel Messi, el futbolista más importante del mundo.