Lionel Messi, íntimo y muy personal: "Antonella es una compañera espectacular"

El astro argentino le concedió una extensa entrevista al diario 'Sport', de Barcelona, y tuvo palabras de elogio para su esposa y madre de sus tres pequeños hijos.

Lionel Messi dio de qué hablar con la entrevista que le concedió al medio español 'Sport'.

Y es que el astro argentino habló de su futuro, de su relación con Cristiano Ronaldo, de la fallida llegada de Neymar al Barcelona y de otros temas netamente deportivos.

Sin embargo, también dio espacio para abrir su corazón y referirse a su ámbito familiar. Y fue ahí en donde Messi fue solamente elogio y admiración para Antonella Roccuzzo, la mujer de su vida y con quien se casó en junio de 2017.

"Antonella lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular", dijo el argentino.

"Yo tenía siete años. Después, la relación empezó más adelante". Por aquel entonces, "era la prima de mi mejor amiga. Allí nos conocimos", agregó el astro en la charla con el diario catalán.





