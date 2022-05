Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, entre el sufrimiento y el llanto por un tema con sus hijos

Aunque todo pareciera color de rosa en la vida de Lionel Messi, quien cuenta con éxito profesional, fama y dinero; existen momentos en los que también se tienen sentimientos encontrados y complicaciones más allá de las canchas. Eso fue lo que reveló el futbolista, en una amplia charla con 'TyC Sports', cuyas declaraciones ya le dan la vuelta al mundo.

Y es que en el plano familiar para Messi y Antonela Roccuzzo, su esposa, significó un cambio radical en su vida el hecho de armar trasteo de Barcelona a París, cuando se concretó el traspaso al PSG.

Así lo confirmó el propio astro del fútbol internacional. "Viví más en Barcelona que en Argentina y no tenía pensado cambiar nada, por suerte la adaptación de los nenes fue muy fácil, se adaptaron rapidísimo a la escuela y a los nuevos amigos. Para Antonela y para mí fue más difícil. El primer día de colegio fue terrible, salimos los dos llorando. No entendíamos nada, nos preguntábamos qué hacíamos en París", dijo el '10' de la Selección Argentina.

Para Messi esa decisión de dejar al club de su vida y la ciudad en la que se desarrolló profesionalmente resultó complejo para él y su familia, ya que no lo tenían en sus planes.

"Fue un cambio duro dejar Barcelona, un año difícil porque no fue fácil la adaptación. Después de estar toda la vida en un club, con la edad que tengo, no es sencillo. No imaginaba irme de Barcelona", agregó el argentino.

Sin embargo, con el paso de los días la experiencia francesa ha sido más llevadera. "Thiago entiende la situación y se guarda más las cosas, no dijo nunca nada. Pero más allá que extrañaba, se adaptó; Mateo es distinto, tiene otro carácter y hace relaciones más rapido; Ciro era la primera vez en la escuela, así que era el que menos nos preocupaba porque en Barcelona o París le costaría", finalizó Lionel Messi.

Situación difícil en PSG

Para Lionel Messi se han escuchado y leído críticas en la prensa de Francia, ya que ni siquiera su presencia en las filas del PSG garantizó que el equipo luchara por el título de la Champions League, que a la postre ganó recientemente Real Madrid. Esos fueron momentos complicados.