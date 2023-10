Lionel Messi y los distintos versos que recibió por parte de Bad Bunny en su más reciente álbum

Bad Bunny volvió a 'romper el mundo' luego de haber publicado su nuevo álbum llamado 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', álbum que, con tan solo unos cuantos días de ser lanzado al público, ya es uno de los más escuchados del año 2023.

El disco cuenta con varias colaboraciones, entre ellas, una canción con el colombiano Feid, quien ha sabido convertirse en uno de los artistas de genero urbano más reconocidos a nivel mundial.

Sin embargo, en una canción que tiene al 'conejo malo' como único artista, el trapero decidió dedicarle algún que otro verso al genio del fútbol mundial, Lionel Messi. En el tema 'Vuelve Candy B' el artista menciona al campeón del mundo y lo compara con una de las estrellas más representativas de la NFL, Tom Brady, haciendo referencia a que Messi desde que llegó a los Estados Unidos es el más grande de este país. "Desde que Messi está en la USA, todo el mundo sabe quién es la cabra. Ya no es Tom Brady", aseguró.

La 'cabra', a lo que hace referencia Bad Bunny en su canción, en inglés se traduce a 'Goat', lo cual son las iniciales de 'Good of All Times', lo que significa 'el mejor de todos los tiempos', colocando al 'crack' argentino en un escalón distinto a lo que el exjugador de los New England Patriots puede estar.

Igualmente, en otra canción llamada 'Mónaco', Bad Bunny vuelve a hacer referencia a 'Lio', esta vez, también nombrando a otro argentino que ha sabido ser uno de los mejores del mundo del fútbol, Diego Maradona. "Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona", dijo el puertorriqueño.

Bad Bunny había conseguido con su anterior álbum 'Un Verano Sin Ti' el récord de ser el más escuchado de todos los tiempos en las distintas plataformas digitales. Ahora, con 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', más el hecho de que Lionel Messi se encuentre en sus versos, puede ser un factor que convierta este nuevo disco en un fenómeno de la industria musical.

