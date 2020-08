Lo que les depara a Falcao, James y otros jugadores de la Selección Colombia, según un astrólogo

Esta temporada atípica ya terminó para los futbolistas colombianos que militan en el balompié de Europa y por eso ya muchos se empiezan a preguntar cuál será su suerte y si cambiarán de aires.

El programa ‘La Red’ invitó este sábado al astrólogo Vicente Cassanya, famoso por pronosticar que España sería campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, para que hablara de lo que les espera a algunas de las figuras de la Selección.

"Está en una etapa de transición en la que siente frustración, impotencia, siente que no lo quieren y que no puede cumplir sus sueños”, dijo Cassanya sobre James Rodríguez.

"En 2014, James tenía unos tránsitos que no se van a repetir, pero no quiere decir que no pueda volver a sacar más fútbol, porque tiene mucho fútbol en sus botas. El año que viene, si recala en un equipo donde se siente querido, puede brillar. Le recomiendo que haga limpieza en sus relaciones personales y buscar lazos constructivos”, agregó.

Por último, sobre Falcao García indicó que “le queda un año en el Galatasaray y después de ese año sí que hará las maletas. Se irá con un nuevo trofeo de allí y está próxima temporada va a tener brillo a rachas, no de una manera continuada, pero va a marcar muchos goles”

Y continuó” “Se ve un cambio profesional y se ve un cambio importante, pero es difícil saber si es retirarse o irse a otro club. Por los tránsitos que tiene, va a ser una nueva aventura, que probablemente sea la última”.

Otras predicciones

Juan Guillermo Cuadrado

"Es un jugador con mucha garra, con mucha voluntad, y yo lo llevaría al límite, dándole diferentes cometidos, porque es un jugadorazo que en cuanto más aprenda y se diversifique, más se divierte y más crece”.

"Le quedan unos cuantos años más muy importantes y no me extrañaría que dentro de año y medio sí que podría tener un cambio, no se podría saber, pero parece que tiene algún cambio importante”.

Duván Zapata

"Tiene una de las cartas más poderosas de todos los que hemos visto y eso le hace ser muy sorprendente a la hora de hacer jugadas… He visto que quiere ir al Atlético Madrid y si va al Atlético, triunfará enormemente, ese club para él le viene de maravilla”.

David Ospina

"Es un portero excepcional. El año que viene le desaparece esa inestabilidad que tiene y podrá tener continuidad con su equipo”.