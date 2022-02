Waynne Rooney y su confesión: "Hace un tiempo lo único que hacía era estar en casa y beber dos días"

El histórico jugador Wayne Rooney es conocido por haber sido uno de los mejores jugadores del Manchester United. De hecho, es el hombre que más goles ha anotado en la historia de los ‘Diablos Rojos’ con 253 goles.

Lo que las personas no saben, es que no todos los deportistas pueden controlar la presión de ser una figura importante en el mundo del fútbol. El caso de Rooney es uno de ellos, su adicción al alcohol se dio con la intención de olvidar todo lo que tenía alrededor.

“Me encerraba y bebía. Encerrarme me hizo olvidar algunos de los problemas con los que estaba lidiando. Normalmente, uno se emborracha en grupo, pero esto fue como un atracón. Tenía algunos días libres y no quería estar cerca de nadie. Lo único que hacía era estar en casa y beber durante dos días. Estaba en una situación realmente mala", confesó en una entrevista con el diario ‘Daily Mail’.

Otra de las razones importantes, es que el exjugador inglés nunca buscó ayuda a su problema. La única persona que supo de su situación, fue su esposa Coleen, quien ha sido un soporte importante para el inglés.

"Siempre estaba enojado y agresivo. Era obvio que tenía algunos problemas que debía tratar y ahora, afortunadamente, los tengo todos bajo control. Lo que aprendí fue que si sentía algo debía largarlo para que no explotara", expresó su pareja.

Actualmente, Wayne Rooney se encuentra dirigiendo al Derby County, equipo de la segunda división del fútbol inglés. Su deseo es volverse un gran entrenador y aportar a los jóvenes su gran trayectoria que tuvo como jugador profesional.