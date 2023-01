Los 'memes' que ha dejado la canción de Shakira, en la que le 'da con todo' a Gerard Piqué

El mundo de la música, pero también del fútbol ha estado al pendiente del más reciente lanzamiento de Shakira con el productor y DJ argentino Bizarrap, titulada 'BZRP Music Sessions #53'. En menos de 24 horas, la famosa canción de la compositora barranquillera ha estado en tendencia y todo porque en la misma le tira una serie de 'dardos' en indirectas a Gerard Piqué , su expareja sentimental.

La melodía de la artista colombiana junto a Bizarrap ha causado tanto revuelo en las distintas plataformas digitales, que los populares 'memes' no se han hecho esperar; desde clubes internacionales, personalidades, famosas plataformas de 'streaming' y hasta cuentas de canales musicales, le han dedicado un tiempo para sacar un relucir su creatividad luego de escuchar la letra de la misma.

Por ejemplo, en Argentina, uno de los equipos más laureados de ese país y del continente sudamericano, como es Boca Juniors, publicó un particular 'meme' y en el mismo escribió la siguiente frase: "Perdón que te salpique".

Perdón que te salpique 💦 pic.twitter.com/cvMr7mnxC5 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 12, 2023

De otro lado, el equipo Sacachispas, también del balompié argentino, hizo un 'post' en el que resaltaba el siguiente escrito: "Hola, Gerard Piqué. Si tenés pensado volver al fútbol, en 'Saca' tenemos con que tentarte". La publicación es acompañada de una fotografía de un Twingo.

Hola @3gerardpique si tenés pensado volver al fútbol, en Saca tenemos con que tentarte 😉 pic.twitter.com/zg2QunXHX0 — Sacachispas (@SacachispasOK) January 12, 2023

Otros por ejemplo, le pidieron a Shakira que si le podría incluir a su canción otra estrofa.

Las mujeres ya no lloran sino que fácturan dice @shakira Pero la mía no factura ni llora.... GASTA. Shaki le podrias incluir una pequeña estrofa en la nueva canción? sorry cally!!!! — Christian Daes (@ChrisDaes) January 12, 2023

De las plataformas de 'streaming', por ejemplo, la cuenta de 'Disney+, de España', también dejó un particular 'meme' con la frase "perdón que te salpique".

Perdón que te salpique 💧🫣 pic.twitter.com/Cyei7DjaTU — Disney+ España (@DisneyPlusES) January 12, 2023

Estos son otros de los 'memes' que ha dejado la canción de Shakira junto a Bizarrap, titulada 'BZRP Music Sessions #53 y en la que le 'da con todo' a su expareja Piqué.

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

Yo cuando Shakira dice, yo solo hago música perdón que te salpique pic.twitter.com/OXppdo30c7 — Koki. (@lakooks) January 12, 2023

Quisiera facturar como Shakira exponiendo a mi ex 🤣 pic.twitter.com/beYNsbgkol — Cinthia Avalos (@cindy_avalos25) January 12, 2023

Por si no quedó del todo claro 😉👏 #Shakira pic.twitter.com/f7Z3XECBzs — Warner Channel (@WarnerChannelLA) January 12, 2023

Recordemos algunas de las frases de la canción:

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique".