Los momentos en la casa de Falcao García siempre quedan registrados en fotos

Hoy les hice una sesión de fotos a mis hijas, de las tantas que les hago 🤦‍♀️jeje porque tengo que confesar que soy mamá intensa con las fotos ! Pero como perderme momentos si crecen tan rápido!. Entonces fuimos por los alrededores de nuestra casa, disfrutando de la hermosa naturaleza y el aire fresco en el bosque. Hace unos días había encontrado mi cámara de fotos entre tantas cajas de la mudanza que todavía no las abrí🤦‍♀️ así que chicas 1,2,3 listas! cámara! Acción ! prepárense! Ahora les sacare mas fotos porque encontré mi cámara😂