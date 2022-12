Los secretos sexuales de la relación de Pamela Anderson con el defensor Adil Rami

La exconejita Playboy y famosa por su pasado por la serie televisiva 'Guardianes de la Bahía' habló de su noviazgo con el futbolista Adil Rami e hizo más de una infidencia de lo que pasa entre los dos.

Pamela Anderson y Adil Rami se convirtieron en comidilla semanal de los medios faranduleros no solamentes de Europa, sino también trascienden al mundo entero.

Y la actriz y modelo, de 50 años, se refirió a las intimidades de su relación amorosa con el zaguero central del Olympique de Marsella.



"Vivo mi sueño. Tienes que ser muy valiente y disfrutar cosas. El disfraz de docella sexy surgió después de ser mi novio. Es fantástico. Le quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro", dijo Anderson con una sonrisa dibujada en su rostro.

Pero ella no se quedó ahí y siguió con sus confesiones, en declaraciones reproducidas por 'Infobae'.

"Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a durar, hay que disfrutar la vida", finalizó Pamela Anderson.