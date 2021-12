Luis Díaz también es 'crack' bailando: se 'tiró unos pasos' y revolucionó las redes sociales

La temporada de Luis Díaz es para enmarcar. Con goles, asistencias y excelentes rendimientos tanto en el Porto, como con la Selección Colombia, se ganó un lugar en la élite del fútbol mundial. No es casualidad que sea pretendido por más de un club de alto calibre.

Liverpool ha sido el más interesado en ficharlo. No obstante, también llegó a hablarse del Everton, Tottenham, Barcelona, Bayern Múnich, AS Roma, entre otros. Pero 'Lucho' no solo da de qué hablar por lo que hace en las canchas, sino también afuera de las mismas.

A través de las diferentes redes sociales, se hizo viral un video donde al delantero colombiano se le ve bailando champeta, exactamente una canción llamada 'El Avioncito', del artista Giblack. Sus pasos dieron de qué hablar y recibió elogios por parte de los seguidores.