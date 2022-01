Luis Muriel respondió a la acusación por incumplimiento con cuotas de manutención de sus hijas

En las últimas horas, Luis Muriel fue tema de conversación por una denuncia que hizo su exesposa Paula Rentería, ante el incumplimiento en las cuotas de manutención de sus hijas, tal como expresó ella misma.

“Yo no quería formar un escándalo ni entrar en un problema, pero en vista que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo”, manifestó en charla con 'Zona Cero'.

“No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora, me dijo que asumiera eso. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja”, añadió.

Cabe señalar que las hijas, fruto de la relación de Muriel y Rentería, tienen 4,6 y 8 años. Asimismo, tal y como lo señaló Paula, el futbolista del Atalanta, en la actualida, tienen una nueva esposa, quien es Thasarem Villegas.

Frente a esta situación, el jugador colombiano no se quedó callado y se pronunció. Este martes 25 de enero, a través de su cuenta oficial de Instagram, emitió un extenso comunicado, aclarando varios temas.

"En ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas", informó.

¿Qué dice el comunicado de Luis Fernando Muriel?

"La conducta desleal y deshonesta de la señora Rentería, de tratar asuntos íntimos y privados con el afán de desprestigiar al señor Muriel, se convierte en una herramienta reprochable, cuando lo señalado por esta, carece de verdad", con estas palabras se dio inicio al comunicado.

Posteriormente, en una de las partes a resaltar, afirma que "Luis Muriel tomó las riendas desde Italia de las gestiones para matricular académicamente a sus hijas en el colegio, ante la neglicencia de la madre, a quien no le bastan 30 millones de pesos mensuales [...] ahora, de manera irracional, pretende un incremento de 327 millones mensuales."

