Maluma y los chismes de su relación con Neymar: "No tengo ningún problema con él"

En la semana que termina se armó todo un escándalo mediático por la forma en que celebraron los jugadores del PSG su paso a la final de la Champions League, entonando un tema musical del estelar y reconocido Maluma.

De inmediato, aparecieron rumores y versiones en redes sociales en las que se habló de un desencuentro y rencor entre Maluma y Neymar, porque el atacante ahora tiene una relación sentimental con Natalia Barulich, ex de Maluma.

Y en ese aspecto, el antioqueño salió a comentar que "yo solo tengo que agradécele a él y a todo el equipo de Paris Saint Germain por poner la canción y se la disfrutaron. Son un combo de cracks, y verlos cantando mis canciones, es motivo de orgullo", dijo Maluma.

El artista colombiano agregó que "yo no tengo ningún problema con nadie, no me gusta el drama; si tuviera un problema lo trataría de frente. No tengo ningún problema con Neymar, le deseo todo el éxito del mundo".

