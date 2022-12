Maradona le dice a reina de belleza argentina que a él le dicen “antorcha” y que lo “vuelve loco”

Un nuevo escándalo envuelve al ‘Pelusa’ en su país, después de que se filtraran algunos audios de los mensajes que él le mandó hace unos días a la reinal del Carnaval de Corrientes, en su país.

Diego Armando Maradona no es solamente habitual protagonista de los espacios deportivos en Argentina. También lo es en las páginas de farándula. El último escándalo tiene que ver con los mensajes de audio que el ídolo del balompié argentino le puso a Gisela Ramírez Méndez, la bella y esbelta reina del Carnaval de Corrientes.

“Me encanta, mi amor que me muestres todo. Me pongo loco, me pongo hecho un fuego, me dicen ‘antorcha’ en vez de Diego”, publicó este jueves el diario ‘Clarín’ sobre uno de las escuchas que salieron a la luz pública.

“Espero que a vos te pase lo mismo… Ahora que te estoy conociendo veo lo que vi siempre. Lo que te dije en la cara, no sé si te acordás. Porque para tener razón la mujer olvida cosas y vos sos una mujer. Vos sos una hembra", fue otras de las filtraciones publicadas por el medio argentino.