Marcelo Gallardo se fue de fiesta con Juan Fernando Quintero, en Medellín: aquí las fotos

Uno de los padres futbolísticos de Juan Fernando Quintero es Marcelo Gallardo, entrenador que lo recibió en River Plate en 2018, luego de no conseguir estabilidad en los diferentes equipos que estuvo. Desde ahí, la vida de 'Juanfer' cambió. Se convirtió en uno de los referentes del 'millonario' y consiguió el gol crucial frente a Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores, en Madrid.

Hoy, el panorama es diferente. Gallardo ya no es más el entrenador de la 'banda cruzada' y el mediocampista tiene en vilo su continuidad con el club. Mientras se define su futuro, Quintero aprovecha sus vacaciones para descansar en Medellín. Allí, recibió a Marcelo Gallardo, quien está en Colombia visitando a su hijo, jugador del Once Caldas.

En redes sociales, se conocieron fotos del encuentro entre el '10' y 'Napoleón', en Medellín. Al parecer se trata de una fiesta en la capital antioqueña, de hecho en las postales se aprecia que ambos están disfrutando de esta celebración. Otro de los que estuvo presente fue el exjugador Juan Camilo Zuñiga.

Juan Fernando Quintero aún no tiene claro cuál será su equipo para el 2023 y recientemente le preguntaron por este tema: "No es un secreto, ya lo he dicho anteriormente, mi prioridad siempre va a ser River", dijo el mediocampista, en una entrevista con 'Radio Continental', de Argentina.

Sin embargo, en GolCaracol.com conocimos que su continuidad en River Plate es complicada por el aspecto económico: "Lo de 'Juanfer' Quintero es simple, todo pasa por el tema cambiario en Argentina. Ese es el inconveniente que ha surgido. Si no fuera por eso, él se querría quedar toda la vida allí", dijo una de las personas más allegadas al mediocampista.

Además, la llegada de Martín Demichelis podría cambiar los planes de la dirigencia de River con el mediocampista antioqueño. Seguramente, las próximas semanas serán cruciales para definir si Quintero se quedará en Argentino o tendrá que alistar maletas. Mientras tanto, continuará descansando en Colombia.

