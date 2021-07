Marcos Llorente hizo su mejor jugada en el Wanda Metropolitano: pidió matrimonio a su novia

El volante del Atlético de Madrid y de la Selección de España Marcos Llorente ha tenido un año de ensueño: salió campeón de la Liga de España y jugó con su país la Eurocopa . Pero no se conformó con ello y quiso dar un paso más en la realización de su vida personal.

Por ello, decidió pedirle matrimonio a su novia, la influenciadora Patricia Noarbe, con la complicidad del club 'colchonero' decidió de hacerlo de una manera creativa y que fuese una sorpresa para ella. La treta usó la excusa de una entrevista que le iba a hacer el equipo en el estadio Wanda Metropolitano, y por ello el jugador acudió a la cita con su novia.

Le hicieron unas preguntas y luego en la pantalla gigante del estadio se reprodujo un video de la pareja, que sirvió de preambulo para que el mediocampista hiciera su jugada y con el anillo de compromiso en la mano se arrodillara a hacer la propuesta de matrimonio.

Noarme comentó en su cuenta de Instagram: "Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer . Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca, Marcos Llorente".

