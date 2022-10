Mauro Icardi: ‘’Wanda Nara es el hazme reír del mundo entero con sus comportamientos’’

Todo parece indicar que la relación entre el jugador del Galatasaray , Mauro Icardi , y la modelo argentina, Wanda Nara , está en la ‘cuerda floja’. Desde hace varias semanas se ha conocido, por medio de redes sociales, que la pareja está sufriendo una crisis.

Wanda Nara recientemente se refirió al tema públicamente.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que lo puedan entender no solo por mí, sino por mis hijos" , publicó la modelo de 35 años en Instagram.

Por su parte, Mauro Icardi, rompió el silencio en las últimas horas y en un en vivo de Instagram habló sobre su enfado con Wanda y su relación con los hijos de ella y Maxi López, ex marido de Nara y ex amigo de Icardi.

Cabe recordar que Mauro y Máxi eran amigos cercanos hasta que el delantero del Galatasaray se involucró sentimentalmente con Wanda, esposa de López en ese entonces.

"Veremos que nos depara, veremos si seguimos en esta postura o si se puede hacer algo por los nenes. Saben la clase de padre que soy, como me comporté con tres nenes que no son míos, pero los quiero como si fueran míos. Les di siempre todo, se la clase de persona que soy y con la clase de persona que se criaron", declaró el exfutbolista del PSG.

"Hoy por desgracia la madre decide romper, todavía estamos casados. La conozco más que nadie. Sé la clase de persona que es, siempre la defendí, pero es el hazmerreír del mundo entero con sus comportamientos, con sus actitudes, no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible"., agregó Icardi.

Finalmente Mauro hizo alusión al descontento que sienten los hijos de Wanda con su madre.

