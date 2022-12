Mauro Icardi y Wanda Nara, ¿los nuevos Beckham?: “No, ellos están a otro nivel”

Mauro Icardi siempre es noticia en las canchas y fuera de ellas, todo por su relación con Wanda Nara, con la que sostiene una relación hace varios años y quien también es su agente.

Y es que en una entrevista con ‘Le Parisien’ se refirió a su pareja, la importancia en su vida personal y profesional y mucho más.

“Decidimos todo en la familia, todos juntos. Si hay que tomar decisiones, hablamos al respecto y tomamos la mejor decisión para nosotros y los niños. No hay nada difícil”, dijo de entrada Mauro Icardi.

Además, el delantero del PSG salió al paso de los que comparan su relación con la de David y Victoria Beckham: “No, ellos están a otro nivel”.

Por último, el futbolista argentino habló de cómo se lleva con las otras figuras del club francés.

“Con Di Maria, Mbappé y Neymar me siento muy bien, desde las primeras sesiones de entrenamiento tuvimos una buena sensación. Ya conocía a Ángel, pero no a los otros dos. Desde el primer minuto me ayudaron a integrarme. Vine a mostrar lo que puedo hacer y ayudar al equipo. Ellos lo sabían y pensaban lo mismo”; finalizó.