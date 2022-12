“Me decía que me iba a meter presa si nos separábamos”: expareja de Diego Maradona

La mujer, 30 años menor que él, con quien terminó su relación en noviembre del 2019, reveló aspectos de la relación que duró más de un lustro.

Se trata de Rocío Oliva, quien habló sobre la relación que mantuvo con Diego Maradona por seis años, donde, según ella, la amenazó y le prohibió muchas cosas.

En el programa televisivo ‘Intrusos’, donde hizo una aparición, Oliva reveló que: “Cuando nos separamos por primera vez, Maradona me dijo: 'Si no estás conmigo, algo te va a pasar. Puedes ir presa'. Pero estaba enamorada, y cuando charlamos me pidió perdón arrodillado. Después crecí y aprendí de las cosas buenas y malas. Nunca ejerció violencia de género”.

Sin embargo, también se refirió a que intenta llevar una buena relación con el Diego, ya que según ella “fue parte importante de mi vida”.

“La última vez que vi a Diego fue en enero pasado, por un tema laboral que tenía que ver con el deporte. Me hicieron una propuesta de trabajo y me sugirieron que hablara con él, pero no le interesó. Me dijo que podía crecer al lado de él, pero sin trabajar. Nunca quiso que trabaje, como tantos hombres. No lo extraño y no tenemos relación ahora, pero si me llama, lo atiendo, obvio”, finalizó.