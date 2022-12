"Mi ídolo es Neymar", dijo jugador paraguayo envuelto en escándalo sexual

Bernardo Gabriel Caballero se hizo conocer en la semana que termina porque salió a la luz pública su romance con el presidente de Rubio Ñu. Además, se supo que desde hace años tiene una relación con su empresario.

La novela que se armó en el fútbol de Paraguay y en la que los principales protagonistas son Antonio González, presidente de Rubio Ñu, Bernardo Gabriel Caballero y el agente Valentín Ozuna sigue dando de qué hablar.

Este sábado, Caballero habló con el diario 'Olé', de Argentina, y manifestó que "me preocupa mucho mi carrera. Para mí es muy fuerte esto que me está pasando, me siento muy afectado".

Lea acá: Carlos Bacca anotó gol, pero Villarreal perdió 1-2 frente Alavés, de Daniel Torres

A la par, el jugador paraguayo se declaró admirador del brasileño Neymar, actual figura del PSG de la Liga de Francia.

Cabe indicar que el escándalo sexual estalló por unas fotos íntimas que circularon de Caballero y González, quien subió unos videos a las redes sociales en las que se refirió al romance que sostenían.

Vea acá: ¡Qué sabor! Pulso de baile entre Edinson Toloza y la bella esposa de Michael Ortega

El tercero en discordia es Ozuna, quien a su vez manifestó que desde hace años es compañero sentimental de Caballero. ¡Qué novelón!