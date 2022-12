Michael Ortega rompió el silencio y desmintió a su expareja Laura Jaramillo  

El futbolista del Deportivo Pasto se refirió a los motivos por los que terminó su matrimonio y habló de su actual relación con Andrea Valdiri.

El futbolista colombiano Michael Ortega, quien juega para el Deportivo Pasto, habló este sábado con el programa ‘La Red’, de ‘Caracol Televisión’, y desmintió a su expareja Laura Jaramillo.

El futbolista se defendió de las acusaciones de Jaramillo, quien aseguró en el mismo programa que Andrea Valdiri, actual pareja de Ortega, se metió en la relación y acabó con su matrimonio.

“La relación venía mal e intentamos arreglar las cosas, pero me di cuenta que no funcionó. No es cierto que cuando estábamos en Brasil la agarré de guía turística, porque yo necesitaba a una mujer que estuviera pendiente de mis hijos”, afirmó Ortega.

“Yo a ella jamás le pedí un tiempo, siempre le hablé las cosas claras. Ella es consciente de eso”, agregó el futbolista.

Sobre los motivos que lo llevaron a terminar con su relación, Ortega Dieppa dijo que “el amor no se acaba, al amor lo acaban, y para mí fue eso. Fui directo con ella y le dije que no podía continuar con esto, demostrándoles a mis hijos lo que no era un matrimonio”.

El jugador del Deportivo Pasto no se quiso referir a los rumores sobre una infidelidad de Laura Jaramillo con un chef en Barranquilla y a un video sexual en el que ella supuestamente aparece.

Por último, Michael Ortega habló de su actual pareja Andrea Valdiri “Cuando la conocí sentí algo distinto, como si fuera mi alma gemela, una persona que es la luz de mis ojos, la mujer de mi vida. Estaba soltero cuando me involucré con ella”, Finalizó.

