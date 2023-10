Miguel Russo le siguió 'el juego' a Jaminton Campaz y Dannovi Quiñonez y fue a hacerse las uñas

En las últimas horas en Argentina causó total revuelo una fotografía de Jaminton Campaz y Dannovi Quiñonez haciéndose las uñas en un centro de estética en aquel país, previo al juego de Rosario Central frente a Newell's Old Boys en la llamada fecha de clásicos de la Copa Profesional del fútbol de Argentina.

El 'canalla' se impuso a la 'lepra' por 1-0 en el Gigante de Arroyito y en dicho encuentro tuvo acción Campaz, quien salió desde el 'vamos' y luego fue reemplazado en la parte complementaria, mientras que Quiñonez vio el juego desde el banco de suplentes.

La imagen de Jaminton y Dannovi arreglándose las uñas causó todo tipo de controversias y críticas por parte de algunos aficionados en Argentina, no obstante, en las últimas horas los futbolistas colombianos recibieron un total espaldarazo por parte de Miguel Ángel Russo, director técnico de Rosario Central.

El exDT de Millonarios le siguió 'el juego' tanto a Campaz como a Quiñonez y también se animó a realizarse el respectivo manicure, que hasta la propia cuenta oficial de Rosario Central no dudó en compartir el momento en que Russo recibía su particular arregladita de manos.

"Las uñitas, las uñitas", se leyó en el post del elenco azul y amarillo de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe.

LAS UÑITAS LAS UÑITAS LAS UÑITAS 💅 pic.twitter.com/9S8K21pO0W — Rosario Central (@RosarioCentral) October 2, 2023

Pero ahí no paró la defensa para Jaminton y Dannovi, ya que Russo explicó en rueda de prensa que "no conocen a los colombianos. Son cosas naturales. Encima les sacan una foto, les pregunté y me dijeron que les cobraron, peor todavía…".

Y prosiguió con su particular defensa: "Si vos vivís en Colombia y conocés la mentalidad y las formas de los colombianos te das cuenta que bastante bien están acá comparados con otros. Yo estoy muy contento con los dos, son cosas naturales de alguien que no conoce el país y la ciudad, y se dejan llevar por otro tipo de situaciones. Hablé con ellos; a nosotros no nos modifica nada".