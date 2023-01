Mishel Gerzig, la pareja de Thibaut Courtois que 'enciende' las redes con su rutina de gimnasio

La modelo e influencer israelí Mishel Gerzig, es sin dudas una de las mujeres que más llama la atención cuando se habla de las parejas de jugadores de talla internacional, como el arquero belga Thibaut Courtois, quien está al servicio del Real Madrid. Gerzig y Courtois tienen una relación hace 2 años e incluso ya están comprometidos para el verano de este año, por lo que el nombre de Gerzig es cada vez más frecuentes en la fárandula internacional.

En las últimas horas, la joven de 25 años, subió una historia a sus redes sociales mostrando su 'look' para su rutina de ejercicio y llamó la atención de sus seguidores. En su cuenta oficial de Instagram @mishelgerzig, que cuenta con más de 700 mil seguidores, publicó en una de sus historias un corto vídeo donde se la ve en el gimnasio con vestida con ropa deportiva, dejando ver su esbelta figura.

Mishel Gerzig, modelo y pareja de Thibaut Courtois (captura de pantalla) Instagram @Mishelgerzig

Aunque está no es la primera vez que la modelo nacida en Israel comparte con sus fánaticos fotografías haciendo alguna actividad deportiva para mantenerse en plenitud, también es común que suba posteos sobre su relación con el guardameta del Real Madrid, como por ejemplo para anunciar el compromiso de la feliz pareja:

“Sí, a toda una vida contigo”, fueron sus palabras acompañadas de algunas fotografías del momento en el que el jugador Thibaut Courtois decidió pedirle la mano a su nuevo amor, quien dejó su hogar en Israel para acompañar al futbolista en la capital española.

El lado b de la modelo Mishel Gerzig

A pesar de que la influencer tiene una reconocida carrera en el modelaje, la pareja de Courtois tuvo que prestar servicio militar (que es obligatorio también para las muejres en Israel), así lo informó el para el diario 'Menta' de su país natal, en donde recordó un duro momento que tuvo que vivir en esa época:

“Cuando tenía 20 años, en un vuelo de trabajo tuve un ataque de ansiedad enorme. No sabía lo que me estaba pasando. Tenía dificultad para respirar, todo el cuerpo entumecido, pulso acelerado y los ojos negros. Pensaba que me iba a morir, que me estaba dando un infarto”, comentó.

Luego de terminar su servicio militar, la modelo israelí decidió continuar con su carrera como modelo con contratos en Milán y Estados Unidos, además de promocionar marcas importantes como Paco Rabanne, entre otras.