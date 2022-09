Mishel Gerzig, novia de Thibaut Courtois: ''Tuve un ataque de ansiedad enorme''

Mishel Gerzig es una modelo israelí de 25 años y es la novia del arquero del Real Madrid , Thibaut Courtois , hace aproximadamente un año. En las ultima horas, la joven le otorgó una entrevista al medio de Israel, ‘Mental’, en la que habló de diversos temas. Sin embargo, la emoción salió a flor de piel cuando Mishel se refirió a su experiencia cuando prestó servicio militar, en la marina de su país, como comandante en un barco de salvamento.

"Cuando tenía 20 años, en un vuelo de trabajo, tuve un ataque de ansiedad enorme. No sabía qué me ocurría. Tenía dificultad para respirar, todo el cuerpo entumecido, pulso acelerado y los ojos negros. Pensaba que me iba a morir, que me estaba dando un infarto", declaró Mishel Gerzig.

La modeló explicó que ya controla con mayor facilidad la ansiedad, no obstante es consciente que la sigue padeciendo sobre todo en momento de estrés.

"Durante los periodos de estrés la presión vuelve, pero hoy sé reconocerla cuando llega, cuidarme, soltarme y hacer lo que me funciona”, afirmó Mishel

"Respirar me alivia y reduce mis ataques. También hablarme con palabras de refuerzo delante del espejo", arengó Gerzig

Courtois y Grezig se casarán

Hace aproximadamente dos meses, en el pasado mes de julio, la pareja anunció a través de las redes sociales que iban a contraer matrimonio

‘’Sí, a toda una vida contigo”, leía el mensaje que acompañaba la foto de la pareja en un barco.

“Espero que disfrutemos de la preparación de nuestro matrimonio. La boda es un día, pero los preparativos se reparten a lo largo del año”, comentó la novia de Thibaut para los micrófonos de ‘Mental’.

La relación de Mishel con lo hijos de Courtois

En dicha entrevista la modeló también habló sobre su relación con los hijos del futbolista.

“Son muy dulces y me han aceptado rápido. Somos una familia y me gusta que me vean como su amiga’, comentó. Finalmente Mishel expresó su deseo de tener hijos con Courtois en el corto plazo. “Espero que el próximo año formemos nuestra propia familia”, concluyó Gerzig.