¿Mito o realidad? Modelo paraguaya contó que Lionel Messi la buscó para salir con ella

Milena Foradaca es una modelo paraguaya que en las últimas horas se puso a sonar a nivel internacional. Todo porque, según ella, en algún momento Lionel Messi , astro del PSG y de la Selección de Argentina, intentó contactarla y buscarla para tener una cita.

"Vienen y me dicen que Messi quiere hablar conmigo. Yo me quedé sorprendida. Obviamente, no, a mí no me gusta, el tipo está casado también. Mala onda es", dijo Milena en una conversación con unas amigas y que se filtró en Twitter.

"El clip consiste en una videollamada de cuatro amigas y ahí la paraguaya relata que el delantero la estuvo “tanteando”, pero ella se negó a conocerlo", explicó el diario 'Diez'.

De inmediato, llegaron los comentarios para ella en redes sociales y también se dio repercusión en medios internacionales.

#PyViral | 😲 ¿Vos decís?



👀 Una mujer de nombre Milena Foradaca, según trasciende en redes, argentina de padres paraguayos, aseguró en un instagram live con sus amigas que el mismísimo Lionel Messi quiso estar con ella.#PyNetworkpic.twitter.com/6O8upUD1jn — PY NETWORK (@py_network) May 12, 2022

Ella es la tanteada por Messi, vive en Paraguay pero es Venezolana (a confirmar)

Su IG : @milenaforadaca pic.twitter.com/n0aBT8d1CV — Patty (@AldeanaPy) May 12, 2022

No fue tonto Messi (? pic.twitter.com/aeZRzUchfO — Maverick 🚀 (@correa_gerardo_) May 13, 2022

¿#Messi es infiel?



Se volvió viral el video de la modelo, Milena Foradaca, donde le cuenta a sus amigas que Lio intentó pasar la noche con ella, pero lo rechazó porque él tiene esposa; y afirma: "intentó levantarme a muerte y yo no, a mí no me gusta, está casado encima." pic.twitter.com/uctj8jdrMy — Radio La Zona (@RadioLaZonaFM) May 17, 2022