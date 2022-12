“Nelson Mandela quiso casarme con su hija”: Kevin-Prince Boateng

El futbolista ghanés se confesó en una entrevista para el diario ‘The Guardian’, de Inglaterra y dejó claro que “antes salía de fiesta 6 días a la semana y estaba hinchado de alcohol”.

Kevin-Prince Boateng, actualmente en Las Palmas, de España, aseguró que “el inolvidable ‘Madiba’ rompió el hielo diciéndome “mi hija quiere casarse contigo”, a lo que él respetuosamente contestó “lo siento, ya tengo novia”, sin embargo Mandela lo sorprendió al afirmar, en tono gracioso, “no, no, yo tengo varias. ¿Dónde está el problema?”.

Por otro lado, el futbolista reveló que cuando estuvo en Tottenham tuvo problemas con la bebida. “Cada noche salía hasta las seis de la mañana, pesaba como 95 kilos, estaba hinchado por el alcohol y la mala comida”.

Prince Boateng, de 29 año, finalizó diciendo que en esa época no podía jugar fútbol por lo que decidió comprar “un Lamborghini. Eres feliz una semana, después de eso nunca lo vuelves a coger. Todavía tengo esa imagen: tres coches, una casa grande, ahí parado como si fuera 50 Cent. A veces pienso en eso y me digo ‘qué estúpido eras’. Pero eso me convirtió en quien soy ahora: aprendí y crecí”.