Neymar, de conquistador y galán: lo trae loco una bella influenciadora italiana

Neymar Jr , siempre está en 'boca de todos', el polémico delantero brasileño, estuvo hace algunos días en boca de todos, debido a la fiesta realizada en su cumpleaños.

¡Buena, papito! Freddy Rincón no pasó por alto la ida de Sebastián a Sarmiento, de Argentina

En las últimas horas, se ha informado desde Italia, que 'Ney' estaría tras la pista de Chiara Nasti, reconocida modelo europea que ha participado en programas televisivos. Al parecer, el delantero no pierde la oportunidad de darle 'like' a todas las fotos de Nasti.

"No hay una foto de Nasti que no tenga un me gusta, un corazón de Neymar. Está haciendo todo lo posible para" enganchar "a la chica y conocerla, pero de momento ella no se rinde ante él", aseguró la revista italiana 'Chi'.

A Gerard Piqué le puede salir caro el 'vainazo' al Real Madrid: todo por los árbitros

"No sería la primera vez que un futbolista se enamora de Chiara: en el pasado sentimental de Nasti, hay de hecho una breve relación con el alemán Niklas Dorsch", informó el diario Corriere delo Sport.