Neymar, entre reclamos y escándalo en redes sociales con una bella influencer brasileña

Los focos de los medios de comunicación siempre están sobre Neymar . Pero estos, no solamente están pendientes de lo que hace en los terrenos de juego con PSG, o de sus aparentes conflictos de camerino con Kylian Mbappé. También el astro brasileño es noticia por sus temas amorosos y alejados de su carrera profesional.

Así las cosas, en las últimas horas, se produjo una noticia del delantero debido a algún reclamo que le hicieron en redes sociales y que tiene como protagonista a una atractiva influencer brasileña, con la que 'Ney' ha cruzado mensajes en el último tiempo.

Publicidad

Resulta que un amigo de Anna Lis, que cuenta en su Instagram con más de 400 mil seguidores, decidió escribirle al futbolista. "Deja de mandar mensajes a mis amigas", publicó Diego Aguiar, también reconocido influencer.

Ante esto Neymar ni corto, ni perezoso también dijo presente y contestó. "Lo que no visteis es la foto que ella me mandó! Pero desgraciadamente no soy igual de sucio que esas personas y me explico en general", indicó el famoso jugador de la Selección de Brasil.

Al parecer sí se dieron contactos entre el brasileño y la referida Anna Lis, aunque sin embargo no ha existido el paso siguiente que era verse personalmente.

En ese orden de ideas y hablando de la vida sentimental de Neymar, los medios vienen indicando que nuevamente se encuentra soltero ante la ruptura del noviazgo con Bruna Biancardi.

Publicidad

Cabe señalar que a la par de su carrera, 'Ney' es un abonado habitual de los medios de farándula de Brasil y también de Europa.

Ella es Ana Liss:

Publicidad