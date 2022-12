Neymar, involucrado en un escándalo amoroso mientras se encuentra aislado en Río de Janeiro

La prensa brasileña ha venido hablando en estos días de un supuesto romance entre el jugador y una mujer que hace poco participó en un reallity.

Flayslane, cantante y exconcursante del reallity Gran Hermano, dijo en días pasados que en 2016 tuvo una relación con Neymar, astro brasileño del PSG, de Francia.

Ante la repercusión de lo que dijo la cantante, el jugador reaccionó a una de esas publicaciones dando a entender que nunca tuvo lugar esa aventura amorosa. “Reír por no llorar”, escribió.

Ese comentario no le agradó mucho a Frayslane, que se desahogó con una serie de críticas hacía el atacante, de 28 años.

“Solo voy a decir una cosa: soy lo suficientemente mujer como para admitir lo que hago. Soy muy transparente y no tengo compromiso con nadie como para tener que mentir”, subrayó. “Fue solo un encuentro aleatorio. Neymar, no tienes de qué avergonzarte. ¿Voy a pasar por mentirosa solo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora estoy avergonzada de haber estado contigo”, aseguró.

Después, el exesposo de la cantante, Jhonatan Ricarte, le agregó un capítulo más a la historia al asegurar que ellos dos estuvieron juntos.

“Soy el ex marido de Flay, padre de nuestro hijo. Comencé a salir con ella algunos meses después de haber ‘estado’ contigo (señaló, dirigiéndose a Neymar) y fui yo quien borró la conversación entre ustedes dos y tu número de su celular”, arremetió. “Ella no está mintiendo y ni mucho menos necesita mentir”, aseveró.

La prensa brasileña, en función de las fechas, empezó a especular que ese romance se dio cuando Neymar estaba tratando de recuperar su relación con la modelo Bruna Marquezine.