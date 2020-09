Neymar lo volvió a hacer: con Maluma de fondo, se divierte cantando junto a Mauro Icardi

Neymar lo volvió a hacer y de nuevo puso en boca de todos su relación, de amistad o no, con Maluma.

Mucho se habló del estreno de la canción ‘Hawai’ del artista colombiano, Lo cierto es que el futbolista brasileño esta vez siguió demostrando su alegría por cantarla y así lo dejó ver en sus redes sociales mientras compartía un momento de diversión junto a su compañero Mauro Icardi.

¡NEYMAR LO VOLVIÓ A HACER! 😅🔥



Neymar Jr subió una historia el día de hoy cantando Hawái, y lo hizo junto al maestro Chapulín Mauro Icardi. pic.twitter.com/bbQCZ9dnQz — FAN10 (@SoyFan10) September 22, 2020

Cabe recordar que el propio Maluma dijo en su momento, sobre una supuesta enemistad con Neymar, que "yo solo tengo que agradecerle a él y a todo el equipo de Paris Saint Germain por poner la canción y se la disfrutaron. Son un combo de cracks, y verlos cantando mis canciones, es motivo de orgullo".

El artista colombiano agregó que "yo no tengo ningún problema con nadie, no me gusta el drama; si tuviera un problema lo trataría de frente. No tengo ningún problema con Neymar, le deseo todo el éxito del mundo".

