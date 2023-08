Neymar y la hermosa modelo que no aceptó salir con él

Por estos días, Neymar es uno de los futbolistas que está en boca de todos los amantes de la pelota, puesto que se desconoce si seguirá en las filas del París Saint Germain o cambiará de equipo en los próximos días . Lo cierto es que mientras su futuro se define, la modelo Sofia Jujuy Jimenez reveló en un programa de televisión cómo el brasileño le insistió para que le aceptara una salida.

A la modelo le consultaron sobre los coqueteos del '10' brasileño y no dudó en dejarlo en evidencia. "Hace eso; tira, tira, tira a ver quién pica. Me escribió mensajes directos en Instagram. Yo miraba y tipo, ‘¿será él? Capaz que es trucho’. Siguió mandando y en un momento respondí...", dijo la modelo.

"Me pasó su WhatsApp y yo ‘¿what?’. ‘Eu no falo portugués’, dije y bueno. Es como que me dio cosa, yo estaba iniciando otro vínculo. Me asustó”, fueron las otras incidencias que contó Jujuy.

Y es que no es de sorprender, Neymar ha sido ligado a varias chicas a lo largo de su carrera, sobre todo teniendo en cuenta que al brasileño le gusta ir de fiesta, cosa que tampoco es novedad para los aficionados y amantes del fútbol.

Jujuy se ha vuelto tendencia por estas declaraciones y no ha pasado desapercibida por su belleza, puesto que en la red social Instagram cuenta con una gran cantidad de publicaciones en su faceta como modelo. 1,7 millones de seguidores son los que registran la argentina, de 32 años.

De momento, solo queda esperar si Neymar reacciona o contradice las palabras de la modelo, cosa que no parece fácil, pues ahora mismo su mayor preocupación tiene que ver con su futuro como futbolista.