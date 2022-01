Neymar y un particular mensaje a sus detractores, en las redes sociales: revolucionó todo

Neymar siempre dará de qué hablar, tanto dentro como fuera de las canchas. Ahora, el jugador brasileño es noticia en su país por la manera en que lleva su vida personal, en el que la fiesta no se le despega.

Eso, claramente no le gusta a la prensa 'carioca', donde hicieron 'eco' de las últimas vacaciones que se dio el astro del PSG.

Publicidad

"Neymar no lleva su carrera en serio. No está enfocado como Hulk por ejemplo que se entrena en las vacaciones. ¿Ustedes ven que Neymar va al gimnasio o al nutricionista? En estas vacaciones está en Mangaratiba. Vini Jr gana un Balón de Oro y Neymar no", expresó un periodista de aquel país.

Publicidad



Ante eso, la gran estrella del equipo parisino compartió una imagen suya, mientras se encontraba en su cámara hiperbárica con una máscara de oxigeno.

"Qué bueno es no ser profesional y no cuidarse, ¿verdad?", además, agregó, en tono irónico: "Para estar bien de noche hay que cuidarse antes".