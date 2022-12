Otro escándalo más de Kyle Walker: su esposa reveló infidelidades por parte del jugador

Annie Kilner, pareja del jugador, de 30 años, destapó la infidelidad del futbolista y el nombre de la que sería su amante. Además, se refirió al hijo que tiene el inglés, con otra mujer.

El defensor del Manchester City y de la selección inglesa, Kyle Walker, no sale del ojo del huracán. En este tiempo de cuarentena se conocieron varios escándalos en los que estuvo involucrados.

Sin embargo, esta vez fue su mujer, Annie Kilner, con quien lleva una relación de más de una década, la que reveló que Walker le habría sido infiel y tendría un hijo con otra persona.

Kilner, además reveló la identidad de la que sería su amante. Se trata de la modelo Lauryn Goodman, quien recientemente ha publicado foto en sus redes sociales con un bebé.

El diario ‘The Sun’ habló con la pareja del defensor del Manchester City, ella afirmó que: “A fines de marzo del año pasado fue infiel con una mujer de reality shows. Me enteré un mes después y me rompió. Me rogó que lo dejara volver, pero en julio ya estaba de nuevo. Ya no sé cuáles son mis pensamientos o sentimientos. Me siento muerta por dentro. Cada día está lleno de dolor. Me pone muy triste que me hayan dañado tanto cuando no he hecho nada para merecerlo. Amo a Kyle y siempre lo amaré, pero ¿hacerme esto a mí. . . después de tres niños?”.