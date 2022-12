Paulo Dybala y sus infidelidades en el amor, según las revelaciones de bella argentina

El jugador de la Juventus y de la Selección Argentina fue señalado por Antonella Cavalieri de infidelidades cuando tuvieron una relación sentimental y de que se subió la fama a la cabeza.

“Como es súper famoso, hay muchas mujeres que quieren estar con él, y es fácil conocerse con las redes sociales. No lo vi con otra, no tengo la prueba, pero mis amigos me dijeron que lo vieron con otra chica".

Lea acá: Jairo 'el Tigre' Castillo y el festejo de su cumpleaños: "Llevo cuatro días, espero durar una semana"

Publicidad

Esas fueron las palabras de la bella argentina Antonella Cavalieri, quien fue novia durante un tiempo del estelar Paulo Dybala, jugador de la Juventus, de Italia, y del seleccionado argentino.



‘Soy famoso, tienes que acostumbrarte a los rumores”, le contestó en alguna oportunidad el atacante a Antonella, quien no le tiene rencor.

Cabe señalar que desde ya hace unos meses, Dybala confirmó que sostiene una relación sentimental con Oriana Sabattini.