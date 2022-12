Pedro Gallese, arquero de la Selección de Perú, envuelto en escándalo: dos mujeres y traición

Medios de farándula de la capital peruana captaron al futbolista saliendo de un hotel junto a una mujer diferente a su esposa, que ante el hecho decidió dejarlo. Gallese le pidió en una entrevista a Claudia Díaz que no lo deje.

Un tremendo escándalo se armó en Perú y cuyo protagonista es Pedro Gallese, arquero del seleccionado inca, quien fue pillado 'in fraganti' abandonando un hotel junto a una mujer de 21 años. Las imágenes fueron publicadas y desde entonces, el futbolista es protagonista de los espacios faranduleros de su país.

#PedroGallese pidió perdón en vivo a su esposa tras clasificar a la final de la Liga 1 | VIDEO https://t.co/rPGk0E61RP — El Comercio (@elcomercio_peru) December 5, 2019

"En el videoclip, el guardameta nacional salía de un hotel con una joven en San Miguel. Lucía relajado al igual que ella y desde entonces, no ha ofrecido sus descargos. Pero su aún cónyuge y madre de sus dos menores hijos, Claudia Díaz, anunció casi de inmediato que su matrimonio con el arquero no daba para más y pedía respeto por sus niños", informó el sitio web 'Perú 21'.

Y tras el último juego de Alianza Lima, Gallese hizo público su arrepentimiento. "Mi mujer está pasando por un momento bastante difícil, por los errores que yo tuve. No me justifico, pero lo único que quiero es que me diera una segunda oportunidad y pelear por mi familia".

