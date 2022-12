Periodista mexicana habló sobre la supuesta relación que sostuvo con Juan Carlos Osorio

La comunicadora publicó en sus redes sociales una carta en la que defiende su trabajo y desmiente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el técnico colombiano.

La periodista mexicana Mariana Zacarías se pronunció este viernes sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigía a la Selección de México.

La comunicadora, de 30 años, publicó en sus redes sociales una carta en la que defendió su trabajo y desmintió los rumores sobre su relación con Osorio.

“Durante los últimos casi 10 años, he construido una carrera íntegra, apegada a los principios éticos que guían mi profesión con base en una comunicación objetiva y respetuosa de las noticias y pormenores de la industria deportiva nacional e internacional. Mi trabajo respalda mis dichos, así como con quienes he tenido la oportunidad de colaborar profesionalmente”, escribió Zacarías.

“La confianza que me han otorgado día a día con la empresa para la que trabajo actualmente, mi familia, mis amigos y las personas que siguen mi trabajo, es la que me compromete a seguir adelante con mi camino y a no dar eco a los rumores que han surgido o pueden surgir en torno a mi persona”, agregó.

Por último, Mariana Zacarías indicó que “el único que me lleva y me ha llevado hasta donde tengo la oportunidad de estar laboralmente ha sido y es mi trabajo, esfuerzo y tenacidad, así que solo me resta decir que me quedan muchos sueños por cumplir, por lo que sin duda alguna seguiré trabajando como hasta ahora lo he hecho para poder lograrlos”.

Cabe recordar que durante el Mundial de Rusia, en los medios mexicanos trascendió que la periodista y Juan Carlos Osorio sostenían una relación sentimental y que incluso el colombiano la habría llevado a la máxima cita orbital.

El entrenador risaraldense, quien es uno de los candidatos para dirigir a la Selección Colombia, aún no se ha pronunciado al respecto.

Acá, la carta completa

• A LA OPINIÓN PÚBLICA: pic.twitter.com/80DPaVzxyT — Mariana Zacarías (@marianazac) August 15, 2018



