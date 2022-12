¡Por fin! Maxi López pudo ver a sus hijos y no dejó pasar la oportunidad de compartirlo por las redes

El delantero del Crotone, de Italia, había manifestado en meses pasados que su exesposa Wanda Nara, con quien mantiene un público conflicto desde su separación; no le dejaba ver a los tres menores de edad.

Maxi López no se cambia por nadie. Tras meses, según él, sin poder ver a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto; pudo por fin compartir un rato con ellos, en medio de su ya reconocido cruce de acusaciones con la madre de los menores, la modelo argentina Wanda Nara, esposa del futbolista del PSG Mauro Icardi.

López, exdelantero de River Plate, Barcelona, Milán, entre otros; publicó videos e imágenes junto a con sus hijos luego de que haya denunciado públicamente que su exesposa no permitía ver a los tres menores.

“En el último año vi a mis hijos dos veces. Traté mil veces hablar con Wanda pero lo que pasa es que varias veces temas privados terminaban expuestos y se cortó el diálogo. No me da espacio para tratar de charlar los temas de los chicos. Yo lucho día a día para tratar de estar presente porque me estoy perdiendo momentos de mis hijos que nunca recuperé. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado”, había asegurado López al programa argentino ‘PH’.

Ahora, el nuevo jugador del Crotone italiano, quien afirmó que volvía al fútbol europeo luego de su paso por Vaso da Gama, de Brasil, para estar más cerca a sus hijos; espera volver a retratar más momento así junto a su familia.

