¿Por qué Gerard Piqué celebró el título de la Copa del Rey con sus hijos y no con Shakira?

La cantante colombiana fue la única que no bajó al campo a celebrar el triunfo del Barcelona sobre Sevilla, en la final de la Copa del Rey, el pasado sábado. El rumor sobre una posible crisis entre los dos se volvió a reflotar.

Barcelona venció con contundencia a Sevilla por 5-0, el pasado sábado, en el Wanda Metropolitano, y se quedó con el título de la Copa del Rey.

Las mujeres e hijos de la plantilla festejaron en el campo de juego, como es costumbre, la obtención de un nuevo título que ya adorna las vitrinas azulgranas.

Sin embargo, alguien brilló por su ausencia en el terreno del Wanda Metropolitano.

Se trata de la cantante colombiana Shakira, esposa del defensor del Barcelona Gerard Piqué, quien prefirió quedarse en el palco, desde donde disfrutó del partido, mientras su pareja celebraba con sus hijos, Sasha y Milan.

La actitud de Shakira fue calificada por el diario ‘ABC’, de España, como el “ultimo ‘feo’” que la colombiana le hace a su pareja, y sirvió como excusa para revivir una crisis de pareja de la que ya se había hablado en el pasado.

‘ABC’ se refirió, además, al mal momento que atraviesa la colombiana debido a su supuesta implicación en una investigación que asegura que gestiona 31.6 millones de euros en Malta y Luxemburgo, un presunto delito fiscal entre 2011 y 2014 y la cancelación de su gira por problemas en las cuerdas vocales, entre otras cosas.

Las razones por las que Shakira no bajó a festejar son desconocidas, pero el medio español cree que pudo ser para no quitarle protagonismo a su esposo o para no cruzarse con Antonella Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, con quien no tiene una buena relación por una vieja rencilla que involucra a la expareja de Piqué, Nuria Tomás, amiga de la esposa de Messi.