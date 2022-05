Pregunta candente y respuesta directa: ¿Por qué Gerard Piqué no se ha casado con Shakira?

Gerard Piqué , figura del Barcelona , tuvo en las últimas horas una charla íntima y muy personal con el exjugador Gary Neville, quien tiene un canal de Youtube en el que entrevista a grandes figuras.

Y Neville le hizo una serie de preguntas relacionadas con su vida más allá de las canchas, los partidos, los viajes y demás.

Publicidad

"Estuve leyendo información sobre ti este fin de semana y pensé en que no estás casado. Hay un dato que dice que es como el fruto prohibido. Que ella quiere mantenerte alerta", introdujo Neville.

Y la respuesta del defensor central llegó de inmediato: "no estoy casado. Es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados".

Publicidad



Además Piqué reveló detalles de su día a día, combinando sus labores profesionales en el mundo del balón y otras más. "Me levanto, llevo a los niños al colegio, tengo que estar aquí [en las instalaciones del Barça] a las 9:30 h. Comenzamos a entrenar a las 11, durante una hora y media o dos. A las 13 h comemos aquí. Y luego tengo el resto del día para dedicarlo a otras cosas. Negocios, familia... lo que sea", agregó el español.

¿Cuándo juega Barcelona?

El Barcelona, con Xavi Hernández como técnico, buscará cerrar de la mejor manera su participación en la Liga de España en las fechas restantes. Y este sábado 7 de mayo de 2022, se enfrentará a Betis, a las 2 de la tarde (hora colombiana).